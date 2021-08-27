Спартак и Локомотив узнают своих соперников по групповому этапу футбольной Лиги Европы

Локомотив попал во вторую корзину, Спартак остался в третьей – расплата за слабые выступления в Европе последних лет. Красно-белые могли оказаться и в четвертой, но австрийский Зальцбург и швейцарский Янг Бойз, которые имеют более высокий рейтинг пробились в Лигу Чемпионов. Состав корзин окончательно сформировался по итогам матчей, которые прошли накануне, но заранее место в первой корзине занял Монако, в котором выступает Александр Головин. В трагической концовке квалификации Лиги Чемпионов французы пропустили от Шахтера и украинцы вышли в групповой этап турнира. Также Локомотиву и Спартаку могут достаться Лион, Байер и Лацио. Напомню, что Россия уже лишилась двух команд в новом турнире – Лига Конференций и пропустила вперед Австрию в таблице коэффициентов УЕФА.

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы пройдет в Стамбуле. Начало в 14 часов.