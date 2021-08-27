Тверской суд собирается сегодня заочно арестовать одного из бывших совладельцев Промсвязьбанка Алексея Ананьева. Вместе с братом, экс-сенатором Дмитрием их обвиняют в особо крупном мошенничестве.

Мера пресечения избирается в рамках расследования дела о хищении средств Промсвязьбанка с помощью кредитов, которые брали в кипрской дочке финансовой организации. По данным газеты «Коммерсантъ», речь идет о сумме в 7 миллиардов рублей.

Против братьев Ананьевых в России ведутся расследования и по другим эпизодам. Одно из дел, где они проходят в качестве организаторов преступной группы, уже поступило в суд. Следствие оценило сумму хищений в Промсвязьбанке в 87 миллиардов рублей.

Однако самих бизнесменов на заседаниях не будет. Они покинули Россию, их объявили в розыск, поэтому инстанции принимают решение именно о заочном аресте.

Ананьевы потеряли контроль над банком в 2017 году на фоне введения временной администрации из-за большого объема необеспеченных кредитов. Бизнесмены вину в хищениях отрицают.