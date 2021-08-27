Сегодня же Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки призвала американцев сплотиться в борьбе с терроризмом. Таким образом она прокомментировала требование ряда представителей Республиканской партии отправить в отставку или объявить импичмент Байдену из-за теракта в Кабуле. А глава Центрального командования ВС США Генерал Фрэнк Маккензи заявил, что американское военное руководство находится в состоянии готовности к новым атаками в Афганистане со стороны «Исламского государства» ( запрещено в РФ)