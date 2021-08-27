Более ста человек погибли и около тысячи трёхсот пострадали по последним данным при взрывах в Кабуле. Ответственность за них взяла террористическая группировка Исламское государство*. Это первый теракт после прихода талибов к власти.

Взрывы около аэропорта Кабула унесли жизни 90 афганцев, сообщает газета Wall Street Journal. Первый теракт произошёл у ворот воздушной гавани в толпе местных жителей, которые надеялись улететь из Афганистана. Затем по людям открыли стрельбу. Среди погибших есть и талибы, их не менее 28-ми, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на неназванного представителя движения Талибана. Боевики судя по его словам потеряли больше людей, чем американцы. Западная пресса сообщает о гибели 13 военных США — морских пехотинцев и медиков. Пентагон это подтвердил. При взрывах в Кабуле пострадали больше тысячи трёхсот человек, передаёт агентство РИА со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения страны. Напомним, два взрыва вчера вечером почти одновременно прогремели у столичного аэропорта, откуда шла эвакуация. Их устроили смертники. Одна из бомб взорвалась рядом с отелем, возле которого собирались для эвакуации иностранцы, в том числе граждане Великобритании и США. Там на воздух взлетел заминированный автомобиль. Группировка Исламское государство взяла на себя ответственность за нападение. В России она также как и Талибан* признана террористической и запрещена.

Обстановка в Кабуле резко обострилась после того как его в середине месяца захватили талибы. После этого многие страны начали эвакуировать своих дипломатов. Завершить эвакуацию и вывести из аэропорта войска США, которые должны там обеспечивать безопасность, до конца месяца.



* — признаны террористическими и запрещены на территории РФ.