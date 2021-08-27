Жильцам пятиэтажного дома в Екатеринбурге, где произошел пожар, разрешили вернуться в свои квартиры

Жильцам пятиэтажного дома в Екатеринбурге, где ночью произошел пожар и погибли два человека, разрешили вернуться в свои квартиры. Как передает Интерфакс, в результате пожара рухнула кровля здания, возгорание было ликвидировано к утру на площади 780 кв. метров. Из дома были эвакуированы 65 человек, в том числе 9 детей.