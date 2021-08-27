Четверо военнослужащих погибли при ликвидации последствий взрывов в воинской части на юге Казахстана

Четверо военнослужащих погибли, несколько пропали без вести при ликвидации последствий взрывов в воинской части на юге Казахстана. Число пострадавших возросло до 90. Об этом сообщил министр обороны Нурлан Ермекбаев. По его мнению, причиной пожара мог быть умышленный поджог. Погибших и пострадавших среди гражданских в результате взрывов нет.