США планируют удары по ячейке террористической группировки ИГ*, действующей в Афганистане и Пакистане. Об этом заявил президент США Джо Байден после серии терактов в Кабуле. Байден подчеркнул, что готов наносить удары по руководителям группировки, вне зависимости от того, где они находятся. Именно ИГ* взяло на себя ответственность за взрывы в аэропорту Кабула, в результате которых более 100 человек погибло, не менее 1300 получили ранения. Президент США заявил, что не располагает данными, указывающими на возможность сговора между группировками «Талибан»* и ИГ* во время вчерашних терактов в Кабуле.

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