Суд в Австрии, как ожидается, вынесет приговор по делу о коррупции против бывшего вице-канцлера Штрахе

Суд в Австрии, как ожидается, вынесет приговор по делу о коррупции против бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. Политик известен как фигурант скандала, касающегося его связей с так называемой «племянницей российского олигарха».

Штрахе обвиняют в попытке покровительства владельцу частной клиники, который сделал пожертвование в 10 тысяч евро для правой Партии свободы. Ее ранее возглавлял бывший вице-канцлер. В обмен на это, согласно материалам дела, Штрахе пообещал австрийскому предпринимателю государственные дотации. Оба фигуранта дела свою вину отрицают.

Причиной для разбирательства стали данные мобильного телефона, который у Штрахе изъяли в ходе расследования так называемого «Ибица-гейта». Скандал разразился два года назад, когда была опубликована видеозапись, на которой бывший вице-канцлер запечатлен вместе с девушкой, представившейся как племянница главы российской газовой компании «Итера» Игоря Макарова. Они встретились на испанском острове Ибица.

Из видеозаписи следует, что бывший вице-канцлер в преддверии парламентских выборов в Австрии в 2017 году пообещал госконтракты в обмен на финансовую поддержку со стороны «Итеры» в ходе кампании. Впоследствии оказалось, что девушка, с которой встречался Штрахе, была подставной. Нынешнее уголовное разбирательство, впрочем, с этим инцидентом напрямую не связано.

Так называемый «Ибица-гейт» привел к расколу правящей коалиции и отставке канцлера Австрии Себастьяна Курца. Правда, затем на досрочных парламентских выборах его партия одержала победу и Курц вновь занял пост главы правительства.