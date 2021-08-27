Европейский медаиконцерн Axel Springer приобретет американскую медиакомпанию Politico за миллиард долларов.

Axel Springer подписал соглашение о приобретении американской новостной компании Politico и новостного веб-сайта Protocol, который специализируется на секторе технологий», — говорится в заявлении одного из крупнейших медиахолдингов Европы. Axel Springer купит также оставшиеся 50% основанной в 2014 году совместной с Politico компании Politico Europe — европейского подразделения журнала. Коллективы редакций продолжат свою работу в прежнем режиме. Сделку планируется закрыть до конца года, и ее должны одобрить регуляторы. Сумму Axel Springer не раскрывают, но источники журнала Wall Street Journal и телеканала CNBC, говорят, что медиахолдинг заплатит 1 миллиард долларов. Он уже владеет изданиями Business Insider, Morning Brew, Bild и Die Welt. Медакомпания Politico основана в 2007 году и специализируется на освещении американской внешней и внутренней политики

В прошлом году медиахолдинг Axel Springer приобрела американская инвестиционная компания, заплатившая за него почти 7 миллиардов евро