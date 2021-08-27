Экс-глава МИД Франции Мишель Барнье выдвинул свою кандидатуру на пост президента страны. В эфире телеканала TF1 бывший Еврокомиссар сказал, что наступило «требовательное и серьезное время». Барнье, который считался главным европейским переговорщиком по Brexit, будет представлять правоцентристскую партию «Республиканцы».