Более 1,3 тысячи человек пострадали при взрывах в Кабуле, сообщил РИА Новости источник в афганском минздраве.

В результате теракта в аэропорту Кабула погибли 13 военных США, еще 15 ранены. Об этом сообщил глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи. Ответственность за атаку он возложил на террористическую группировку ИГ*.

Джо Байден заявил, что признаёт свою ответственность за события в Афганистане. Выступая в БД президент заверил, что не отказывается от ответственности и и за гибель американских военных во время теракта в Кабуле. В то же время он добавил, что по-прежнему считает правильным решение о выводе американских войск с территории Афганистана.

*запрещена в РФ