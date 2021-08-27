Федеральная антимонопольная служба оштрафовала сервис Booking.com на 1,3 миллиарда рублей. Согласно сообщению ФАС, платформа навязывала российским гостиницам и отелям невыгодные условия договоров.

Президент федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров считает, что обвинения могут быть справедливыми и Booking.com мог пользоваться своим влиянием в корыстных целях.

Согласно одному из условий заключения договоров «букинга» с отелями, даже если клиент бронирует ночёвку напрямую, гостиница не вправе предоставить ему такие же расценки, как на сайте Booking.com.