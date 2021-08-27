По меньшей мере 28 из 103 человек, которые погибли при взрывах возле аэропорта Кабула, были талибами. Об этом сообщило Рейтер со ссылкой на не названного представителя «Талибана» (запрещено в РФ). Он также сказал, что не видит причин для продления сроков вывода иностранных войск из Афганистана.

Число американских военных, погибших в результате теракта в Кабуле, возросло до 13. Об этом ТАСС сообщили в Центральном командовании ВС США. Тринадцатый военнослужащий умер от полученных ранений. Число раненых американцев составляет 18. Их эвакуируют из Афганистана на специально оборудованном самолете.

Президент США пообещал найти и наказать тех, кто стоит за терактом в Кабуле. По словам Джо Байдена, он отдал приказ готовить удары по объектам ИГ* в Афганистане и Пакистане. Байден заверил, что США не позволят террористам сорвать эвакуацию из Афганистана.

*запрещена в России