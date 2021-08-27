Джо Байден пообещал, что Вашингтон установит причастных к взрывам в аэропорту Кабула и привлечет их к ответственности. По словам президента США, он поручил Пентагону разработать план ответного удара по исламистским боевикам, которые совершили взрывы, жертвами которых стали более 100 человек.