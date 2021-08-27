Молдавия отмечает сегодня 30-ю годовщину провозглашения независимости.

Праздничные мероприятия в Кишиневе начнутся с возложения цветов и продолжатся военным парадом по центру города. В шествии примут участие только привитые от коронавируса военнослужащие. Зрителям предписано соблюдать социальную дистанцию и быть в масках.

Самыми высокопоставленными гостями церемонии кроме руководства республики станут президенты Румынии, Украины и Польши. Присутствие двух лидеров из стран Евросоюза, по мнению наблюдателей, указывает на поддержку Брюсселем молдавского курса на интеграцию с ЕС.

После торжеств у глав государств в Кишиневе запланированы двусторонние встречи с президентом Молдавии Майей Санду.

Об участии в праздничных мероприятиях официальных представителей России не сообщается. В начале августа Кишинев посещал замглавы кремлевской администрации Дмитрий Козак.