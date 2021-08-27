Россия с сегодняшнего дня снимает ограничения на регулярные и чартерные авиарейсы еще в три страны. Правда, не во все из них российские туристы смогут свободно попасть.

Легче всего россиянам из трех стран, с которыми снимаются ограничения на рейсы, будет попасть в Доминиканскую республику. Туристам необходимо лишь заполнить специальный электронный билет, а по прибытии туда пассажиров тестируют на коронавирус выборочно.

В то же время в Чехии и Южной Корее сохраняются жесткие требования на въезд, даже несмотря на послабления по числу рейсов. Чехия в понедельник исключила Россию из списка стран с экстремальным риском заражения коронавирусом, однако для простых туристов она остается закрытой. А для въезда в Южную Корею необходима виза, кроме того, все прибывающие, кроме дипломатов и госслужащих, должны пройти двухнедельный карантин.

Вместе с тем с сегодняшнего дня увеличивается число рейсов на курорты Египта, а также на Кипр и в Венгрию. Эти страны при соблюдении определенных условий впускают российских туристов, причем Венгрия недавно отменила обязательный 10-дневный карантин для невакцинированных россиян: им достаточно предоставить отрицательный тест на ковид.

Всего Россия в той или иной степени возобновила авиасообщение более чем с 50 иностранными государствами.