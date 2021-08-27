Депутат ГД Наталья Поклонская может стать послом России в Кабо-Верде.

По сведениям РБК, ее кандидатура может быть одобрена в самое ближайшее время. Послов России назначает президент по согласованию с обеими палатами парламента. Источники издания утверждают, что Поклонскую из-за ее не вполне системного поведения и экстравагантных заявлений не хотели видеть в Думе ни АП, ни «ЕР», ни руководство Крыма, от которого она избрана. В этом году депутат снялась с праймериз ЕР, объяснив это переходом «на новую работу», о которой обещала сообщить позже.