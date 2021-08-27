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05:06, 27 августа 2021

Джо Байден пообещал, что Вашингтон установит причастных к взрывам в аэропорту Кабула.

По словам президента США, он поручил Пентагону разработать план ответного удара по исламистским боевикам, которые совершили взрывы, жертвами которых стали более 100 человек.


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