После месячной паузы этапом в Бельгии возобновляется ЧМ Ф-1.

Перед уходом на летний перерыв лидерство в чемпионате захватил британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», он опережает нидерландца Макса Ферстаппена на восемь очков. Сегодня – первая и вторая части свободных заездов, в субботу — третья свободная практика и квалификация. Сама гонка состоится в воскресение в 16 часов.