Около половины россиян (52%), по данным Райффайзенбанка, экономят на отпуске.

Исследование, проведенное банком показало, что 65% опрошенных также готовы экономить на одежде и салонах красоты, а 47% — на обуви. Опрос показал, что на постоянной основе экономит каждый второй россиянин, еще 27% начали делать это в текущем году. Основной причиной опрошенные назвали рост цен.