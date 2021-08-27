Россия сегодня полностью снимает ограничения на полеты в Доминикану, Южную Корею и Чехию.

Соответствующее решение еще в середине августа

принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Это первые три страны, с которыми Россия полностью возобновила авиасообщение с начала введения ограничений на фоне пандемии. На всех остальных направлениях пока действует механизм квотирования перелетов. С сегодняшнего дня оперштаб также принял решение об увеличении квот на регулярные рейсы в Египет.