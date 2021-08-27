Джо Байден заявил, что признаёт свою ответственность за события в Афганистане.

Выступая в БД президент заверил, что не отказывается от ответственности и и за гибель американских военных во время теракта в Кабуле. В то же время он добавил, что по-прежнему считает правильным решение о выводе американских войск с территории Афганистана.
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