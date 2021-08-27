В результате терактов в аэропорту Кабула погибло более 100 человек.

Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника афганского минздрава пишет Wall Street Journal. В это число входят и 13 погибших американских военных. Два взрыва произошли у аэропорта накануне. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка ИГ. Позднее в Кабуле прогремело еще несколько взрывов, но как пояснили военные США, они произвели несколько контролируемых подрывов.