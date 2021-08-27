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03:04, 27 августа 2021

Число американских военных, погибших в результате теракта в Кабуле, возросло до 13-ти.

Об этом ТАСС сообщили в Центральном командовании ВС США. Тринадцатый военнослужащий умер от полученных ранений. Число раненых американцев составляет 18. Их эвакуируют из Афганистана на специально оборудованном самолете


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