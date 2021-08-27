Авиакомпания «Победа» отдаст часть своих рейсов другим перевозчикам.

Как сообщил РБК источник в группе «Аэрофлот», это связано с заражением пилотов лоукостера коронавирусной инфекцией. По словам источника, это локальная проблема, она коснулась примерно 30 рейсов (туда-обратно) на четыре-пять дней. Собеседник издания подчеркнул, что у «Победы» настолько большая прибыль, что она может позволить себе перекинуть пассажиров на другие авиакомпании, чтобы не вызвать массового недовольства клиентов.