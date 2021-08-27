Зампред думского междунардного комитета Наталья Поклонская может стать послом в Кабо-Верде.

По сведениям РБК, вопрос о ее назначении международный комитет ГД может рассмотреть «в самое ближайшее время», необходимые документы уже подготовлены. Послов России назначает президент по согласованию с обеими палатами парламента. Ранее Поклонская сообщала, что сняла свою кандидатуру с праймериз в Госдуму «в связи с новой работой», какой, она не уточнила. Сообщения о переходе на дипломатическую службу Поклонская не комментировала.