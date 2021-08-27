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01:12, 27 августа 2021

Футболисту «Манчестер Сити» Бенжамену Менди предъявлены в четырех эпизода изнасилования.

Он также обвиняется в одном эпизоде сексуального насилия. Как пишет The Telegraph, 27-летнего защитника отстранили от работы с командой до завершения расследования. Другие подробности клуб не приводит. По данным полиции, что изнасилования произошли с октября 2020 по август 2021 годов. Обвинения поступили от трех человек старше 16 лет. Сам футболист задержан, 27 августа он предстанет перед судом.


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