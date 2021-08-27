Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова получила американскую визу.

Это даст ей возможность выступить на Открытом чемпионате США. 16 августа Павлюченкова снялась с турнира в Цинциннати из-за проблем с получением визы. Открытый чемпионат США по теннису пройдет с 30 августа по 12 сентября. Павлюченковой 30 лет. Теннисистка располагается на 15-й строчке рейтинга.