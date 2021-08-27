ФАС оштрафовала сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com на 1,3 миллиарда рублей.

В службе сочли, что компания злоупотребляет доминирующим положением» на российском рынке. По данным ФАС, Booking.com навязывал российским гостиницам и хостелам невыгодные условия договоров, по которым они обязаны были предоставлять и соблюдать паритет цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей. Для гостиниц это означало, что они не могли установить цену на свои услуги в других каналах продаж ниже, чем на агрегаторе. Сервис намерен обжаловать решение о штрафе.