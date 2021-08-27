Минздрав зарегистрировал пятую российскую вакцину против коронавируса — «ЭпиВакКорона-Н».

Препарат разработал новосибирский центр «Вектор». Это модернизированный вариант ранее зарегистрированной вакцины «ЭпиВаКкорона». Вакцину вводят двукратно с интервалом от двух недель до 21 дня. Вакцинировать «ЭпиВакКороной-Н» разрешено людей в возрасте от 18 до 60 лет.