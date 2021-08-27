Обещанные Путиным выплаты пенсионерам начнутся через несколько дней.

Как сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков, россияне, которым пенсия приходит на банковскую карту — это около 31 миллиона человек — получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей до конца следующей недели. Еще примерно 13 миллионов человек, которым пенсию доставляет на дом «Почта России», начнут получать выплату с 3 сентября. Котяков подчеркнул, что пенсионерам для получения выплат не нужно предоставлять какие-либо документы, собирать справки или писать заявления. Разовые выплаты предназначены также получателям пенсий по инвалидности или потере кормильца, а также семьям, воспитывающим детей-инвалидов. 22 августа президент Владимир Путин предложил разово выплатить пенсионерам по 10 тысяч рублей, а военным — около 15 тысяч рублей.