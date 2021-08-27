Президент США пообещал найти и наказать тех, кто стоит за терактом в Кабуле.

По словам Джо Байдена, он отдал приказ готовить удары по объектам ИГ* в Афганистане и Пакистане. Байден заверил, что США не позволят террористам сорвать эвакуацию из Афганистана и сказал, что одобрит увеличение американского контингента в Афганистане, если военным это понадобится. Президент США полагает, что движение Талибан** не помогало боевикам ИГ* в организации взрывов в кабульском аэропорту и не будет им содействовать в будущем.

*запрещена в России

** признано террористическим и запрещено в РФ