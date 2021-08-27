60 человек стали жертвами взрывов в Кабуле. В их числе 12 американских военных. Это стало крупнейшей за последние годы единоразовой потерей армии США.

Новые взрывы в Кабуле произвели американские военные для уничтожения своего оборудования. Об этом заявил представитель запрещенного в России террористического движения «Талибан» Забихулла Муджахид, отметив, что опасность для горожан в связи с этим отсутствует.

Ранее о новых мощных взрывах сообщал со ссылкой на источники телеканал «Аль-Арабия». В Пентагоне это не подтверждали.

В четверг возле здания аэропорта Кабула произошли два взрыва, устроенных террористами-смертниками. По последним данным СМИ, их жертвами стали по меньшей мере 72 человека, еще 158 пострадали.

Армия США понесла крупнейшую за последние годы единоразовую потерю. Это подтвердил глава Центрального командования Фрэнк Маккензи

Маккензи предупредил об опасности новых террористических атак.

Произошедшее осудили захватившие власть в стране талибы. Они пообещали привлечь виновных к ответственности. По данным западных СМИ, ответственность за взрывы взяла на себя организация «Исламское государство».

На фоне терактов в Кабуле несколько влиятельных членов Республиканской партии США, в том числе законодатели, призвали к отставке или импичменту президента страны демократа Джо Байдена.

Сам Байден, как сообщил телеканал Си-эн-эн со ссылкой на источники в Белом доме, в ближайшие минуты должен выступить с обращением в связи с ситуацией в афганской столице.

Движение «Талибан» и «Исламское государство» — признаны террористическими государствами и запрещены во многих странах, в том числе в России.