Дельта-штамма коронавируса обладает большей летальностью

Об этом предупредили в Минздраве на фоне новостей о новом максимуме по числу смертей от инфекции в России.

Дельта-штамм приводит к более быстрому развитию заболевания и тяжелым осложнениям — в частности обширной пневмонии, поражению сердца, почек и других органов. Поэтому летальность среди заразившихся им может быть выше, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Он отметил, что снизить риски позволяет прививка — среди вакцинированных число случаев госпитализаций и тяжелых осложнений существенно ниже. В Минздраве третью волну эпидемии в России объясняют распространением дельта-штамма. Опрошенные РБК эксперты также считают, что он в несколько раз более заразен. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила, том что уровень летальности в июне вырос на 13,9% из-за этой мутации. Накануне в России зафиксировали новый суточный максимум – по данным оперативного штаба, скончались 820 человек с подтвержденным коронавирусом. Таких цифр не было во время предыдущих волн эпидемии.

Согласно статистике оперативного штаба, всего за время пандемии в России умерло почти 180 тысяч заболевших. Однако жертв, вероятно, в несколько раз больше – об этом свидетельствуют данные избыточной смертности