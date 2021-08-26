Booking.com намерен обжаловать решение ФАС России оштрафовать сервис на 1,3 млрд рублей

Booking.com намерен обжаловать решение Федеральной антимонопольной службы России оштрафовать сервис на 1,3 млрд рублей. Об этом сообщили интернет-изданию «Лента.ру» в нидерландской компании. Там объяснили, что считают свои действия справедливыми. Сейчас Booking.com ожидает результатов апелляции на заключение ФАС в отношении практики паритета цен.

Сегодня стало известно, что ФАС оштрафовал сервис по бронированию жилья за злоупотребление доминирующим положением на российском. По версии антимонопольщиков, Booking.com навязывал отелям невыгодные для них условия, обязывая устанавливать цены на свои услуги в других каналах продаж не ниже, чем в этом агрегаторе.

