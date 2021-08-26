Еще два мощных взрыва, по данным телеканала «Аль-Арабия», прогремели в окрестностях Кабула

Подробности пока не приводятся. В Пентагоне пока эту информацию не подтвердили. Там сообщили, о 12 погибших и 15 раненых американских военных в результате двух атак, которые произошли сегодня ранее. Всего их жертвами, по последним данным СМИ, стали не менее 60 человек, еще 150 пострадали.

США пока не намерены перебрасывать дополнительные силы в аэропорт Кабула в свете теракта. При этом, несмотря на произошедшее эвакуация людей из столицы Афганистана продолжится. Как сообщил глава Центрального командования США Кеннет Маккензи, с 14 августа были эвакуированы более 104 тысяч человек. Сейчас вылета ожидают около 5 тысяч.

Поздно вечером в среду по вашингтонскому времени посольство США в Кабуле обратилось к американским гражданам с просьбой немедленно покинуть несколько въездов в международный аэропорт, откуда продолжается эвакуация людей, из-за угрозы теракта — по данным американской разведки, ответвление запрещённой в России организации ИГИЛ ИГИЛ-К, которое является заклятым врагом запрещённой в России организации Талибан, готовило серию терактов возле аэропорта. Сегодня утром на въезде в аэропорт Кабула произошло два взрыва — по предварительным данным, атаку устроили террористы-смертники. Пентагон США подтвердил, что «некоторое количество американках военных погибли», некоторое количество получили ранения, жертвами комплексной террористической атаки стали и афганские граждане.

О потенциальных угрозах со стороны ИГИЛ-К американские власти были осведомлены последние несколько дней — и это стало одной из причин, по которой президент США Джо Байден не стал продлевать присутствие американских войск в Афганистане дольше 31 августа.

Сразу после взрывов в аэропорту Кабула президент США Джо Байден созвал совещание с военными и советниками по национальной безопасности в ситуационной комнате Белого Дома, и отменил все другие планы, включая встречу с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, которая была отложена на неопределённое время.