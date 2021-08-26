Соперниками «Зенита» на групповом этапе футбольной Лиги чемпионов станут «Челси» и «Ювентус»

Соперниками петербургского «Зенита» на групповом этапе футбольной Лиги чемпионов станут английский «Челси» и итальянский «Ювентус». Об этом стало известно в ходе жеребьевки в Стамбуле. Еще одним участником квартета стал чемпион Швеции «Мальме».

«Челси» является действующим победителем Лиги чемпионов. «Зенит» в прошлом сезоне турнира занял последнее место в группе.

Матчи группового раунда Лиги чемпионов пройдут с 14 сентября по 8 декабря. Финал состоится в Санкт-Петербурге 28 мая.

