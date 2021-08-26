Российские сыроделы обеспокоены ростом поставок дешевого сыра из Белоруссии

Из-за этого на складах отечественных производителей скопились непроданные запасы. Они выросли на 24% по отношению к такому же показателю прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на Национальный союз производителей молока. В первом полугодии Белоруссия увеличила поставки сыра в Россию на 19% к аналогичному периоду прошлого года. При этом разница в цене с российскими составляет до 38%.