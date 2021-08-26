В Пентагоне подтвердили гибель 12 американских военных в атаке близ аэропорта Кабула, еще 15 ранены

Об этом сообщил на брифинге представитель военного ведомства Кеннет Маккензи. По его словам, погибшие также есть среди афганцев. Военный отметил, что взрыв был осуществлен бойцами «Исламского государства», (запрещенного в России террористического движения). Они же открыли огонь по людям после взрыва. Маккензи отказался привести подробности атаки, но не исключил, что террорист подорвал себя во время досмотра.

По последним данным СМИ, всего жертвами теракта стали не менее 60 человек, еще 150 пострадали. Один из взрывов был такой силы, что несколько десятков человек, находившиеся на расстоянии от эпицентра, отбросило в сторону. Об этом рассказал очевидец произошедшего.

В российском МИД сказали, что россиян во время взрыва в аэропорту не было.