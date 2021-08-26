Лидер ЛДПР Владимир Жириновский возмущен отказом зарегистрировать его для участия в электронном голосовании на выборах в Госдуму в Москве. Как сообщили в ЛДПР, система отправила его документы на дополнительную проверку. Жириновский призвал разобраться в ситуации ЦИК и мэрию, а также высказал недовольство работой штаба наблюдателей в Москве. Жириновский уверен, что электронное голосование – более честный и защищенный способ волеизъявления граждан.