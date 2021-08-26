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22:05, 26 августа 2021

Минздрав зарегистрировал пятую российскую вакцину от коронавируса — «ЭпиВакКорона-Н»

Она создана на основе пептидных антигенов новосибирским центом вирусологии и биотехнологии «Вектор». Новая вакцина — это модернизированный вариант ранее зарегистрированного препарата «ЭпиВаКкорона», рассказала замгендиректора центра «Вектор» Татьяна Непомнящих. Разработчики ожидают, что вакцина будет эффективна против всех существующих штаммов коронавируса, добавила Татьяна Непомнящих.

Согласно инструкции, вакцину вводят двукратно с интервалом от двух недель до 21 дня. Она разрешена для людей в возрасте от 18 до 60 лет. Есть противопоказания.


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