Нидерландскую компанию Booking.com оштрафовали на 1,3 миллиарда рублей за доминирующее положение в России.

Федеральная антимонопольная служба пришла к выводу, что сервис по бронированию гостиничных номеров навязывал отелям невыгодные для них условия, обязывая устанавливать цены на свои услуги в других каналах продаж не ниже, чем в этом агрегаторе. ФАС возбудила административное дело после обращения организации «Опора России», которая поддерживает малый и средний бизнес.

Президент федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров считает, что обвинения могут быть справедливыми, поскольку Booking.com мог пользоваться своим влиянием в корыстных целях.

Согласно одному из условий договоров «букинга», даже если клиент бронирует ночёвку напрямую, гостиница не вправе предоставить ему расценки ниже и даже такие же, как на сайте Booking.com.