«Аль-Арабия»: В аэропорту Кабула прогремели еще два взрыва

В аэропорту Кабула прогремели еще два взрыва, сообщает телеканал «Аль-Арабия». Подробностей о месте атак и количестве жертв пока нет. Между тем, как сообщают СМИ Афганистана, ответственность за теракт взяло на себя Исламское государство.

Жертвами первых двух взрывов у аэропорта афганской столицы стали по меньшей мере 60 мирных жителей, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на Минздрав Афганистана. Более 150 человек пострадали, многие раненые находятся в критическом состоянии. По данным СМИ, погибли 13 американских морпехов, 20 – получили ранения. В Пентагоне подтвердили, что среди военнослужащих есть жертвы. О том, что в аэропорту Кабула, остающегося одним из немногих способов покинуть Афганистан, готовится атака ранее предупреждали власти нескольких стран. Напомню, что аэропорт должен перейти под контроль Талибана во вторник, но после этого эвакуация мирных жителей может продолжаться – заявили представители движения, пояснив, что крайний срок 31 августа обозначен для вывода американских войск, и его продлевать не будут. Кроме того, талибы утверждают, что не будут препятствовать афганцам, желающим уехать из страны на обычных рейсах. Талибы обвиняют США в том, что из-за их призывов десятки тысяч людей ринулись в аэропорт, надеясь на эвакуацию. Тысячи афганцев находились там и сегодня.

Власти Британии объявили, что продолжат вывозить людей, несмотря на атаки. Италия также не намерена завершать операцию. До этого несколько западных стран объявили об остановке эвакуации из-за угрозы терактов. Последний самолет германии вылетел из аэропорта несколько часов назад.

Террористические движения Талибан и Исламское государство признаны в России террористическими, их деятельность запрещена.