Минздрав зарегистрировал пятую российскую вакцину от коронавируса — «ЭпиВакКорона-Н»

Она создана на основе пептидных антигенов. Это модернизированный вариант ранее зарегистрированной вакцины «ЭпиВаКкорона». Разработчик препарата — новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Согласно инструкции, вакцину вводят двукратно с интервалом от двух недель до 21 дня. Она разрешена людей в возрасте от 18 до 60 лет. Есть противопоказания.