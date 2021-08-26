Еще один взрыв прогремел в аэропорту Кабула

Об этом сообщает ряд западных СМИ со ссылкой на очевидцев. Подробности пока не приводятся.

Тем временем, растет число жертв и пострадавших в результате двух атак, которые произошли ранее. Как сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источник в минздраве Афганистана, более 60 афганцев погибли и 150 пострадали. Отмечается, что многие раненые находятся в критическом состоянии. Кроме того, телеканал «Фокс ньюс» со ссылкой на источники в Пентагоне передает, что число погибших американских военнослужащих выросло до 10. Ранее сообщалось о четверых погибших морпехах и троих раненых. В Пентагоне подтвердили факт гибели военных, не уточнив их числа.