Авиакомпания Delta будет удерживать с зарплаты сотрудников по 200 долл. за страховку, если они откажутся от вакцинации

Американская авиакомпания Delta будет удерживать с зарплаты сотрудников по 200 долларов за медицинскую страховку, если они откажутся пройти вакцинацию. В руководстве компании объяснили такую меру тем, что госпитализация одного заболевшего ковидом обходится в 50 тысяч долларов, пишет CNBC. Помимо этого, в авиакомпании решили наложить на невакцинированных работников и другие ограничения — они должны носить маски в помещениях, а также еженедельно за свой счет сдавать ПЦР-тесты. Кроме того, в случае заражения коронавирусом, им не будут оплачивать больничный.

В начале августа другая крупнейшая авиакомпания США — United Airines — объявила, что с конца октября все не привившиеся сотрудники будут уволены.