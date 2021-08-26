Z Архив новостей новости
5 1 6 88
21:06, 26 августа 2021

Авиакомпания Delta будет удерживать с зарплаты сотрудников по 200 долл. за страховку, если они откажутся от вакцинации

Американская авиакомпания Delta будет удерживать с зарплаты сотрудников по 200 долларов за медицинскую страховку, если они откажутся пройти вакцинацию. В руководстве компании объяснили такую меру тем, что госпитализация одного заболевшего ковидом обходится в 50 тысяч долларов, пишет CNBC. Помимо этого, в авиакомпании решили наложить на невакцинированных работников и другие ограничения — они должны носить маски в помещениях, а также еженедельно за свой счет сдавать ПЦР-тесты. Кроме того, в случае заражения коронавирусом, им не будут оплачивать больничный.
В начале августа другая крупнейшая авиакомпания США — United Airines — объявила, что с конца октября все не привившиеся сотрудники будут уволены.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

В Эстонии продолжают чествовать коллаборационистов и карателей Открыт памятник «лесным братьям» — сражавшимся против советской армии военизированным отрядам эстонских националистов и уголовников. В историю эти деятели вошли не как воины, а как обыкновенные душегубы, исподтишка расправлявшиеся с невинными гражданскими…

5 123 6 12493 23.08
Новости

Из России стали чаще уезжать специалисты с докторской степенью Число таких эмигрантов выросло за последнее время в пять раз…

5 48 6 5046
Новости

Государственное ТВ обвинило «Мемориал»* во включении нацистских преступников в список жертв сталинских репрессий Большой сюжет на эту тему был показан накануне вечером в эфире «России 24»...

5 54 6 8226
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Ставлю звездочку Когда страна ведет себя, как базарная торговка, то и дипломатия у нее такая же базарная. Ощущение состоит в том, что с террористами нам общий язык находить как-то проще, чем с приличными странами…

5 68 6 10668 17:58
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Снятие Льва Шлосберга с выборов — демонстрация презрения к российскому обществу Это еще один очевидный шаг в сторону презрения к российскому обществу, отказ миллионам образованных людей от возможности участвовать в политике…

5 52 6 9062 15:32
Блоги

Андрей Нечаев Политик, публицист, профессор

30 лет августовского путча ГКЧП В результате путча было сорвано подписание нового союзного договора, который давал шанс сохранить Союз, пусть и в более мягкой и усеченной (из 9 республик) форме…

5 32 6 5921 20.08
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Как я затравил Российскую Федерацию Я даже не написал ничего, ни на какую букву, про Марию Захарову… Только ВООБЩЕ. Про коллективных «наших» и их позорное, вполне на вторую букву алфавита, поведение в истории с талибами…

5 68 6 12517 18:57
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Не надо «использовать ОЗХО», надо честно работать Вместо очередного ухода от реальности, лучше бы Британия нашла в себе силы и привлекла к ответственности представителей соответствующих американских служб за невыполнение Конвенции о запрещении химического оружия в части, касающейся его уничтожения…

5 52 6 9629 20.08
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

ПВРВОТУ Для исправления ошибок, совершенных в национальной политике, надо было гармонизировать отношения между народами, а не заряжать катапульту очередным гигантским булыжником национального раздора, целясь по и без того затравленным гражданам…

5 89 6 17725 24.08
Блоги

Тихон Дзядко главный редактор телеканала «Дождь» (российские власти считают иноагентом)

Телеканал Дождь — российское СМИ Конечно, мы будем обжаловать это решение — как решение не соответствующее закону и здравому смыслу. И конечно же, мы продолжим работать как прежде…

5 128 6 26492 20.08
Блоги

Анастасия Сечина журналист

Совсем не смешно и очень страшно Для признания иноагентом достаточно двух условий: получение любых иностранных денег на любой проект; любое действие, которое рассматривается государством как политическая деятельность (включая критику органов власти, участие в акциях протеста, короче — всё, что угодно)…

5 44 6 9179 24.08
Новости

Талибы запретят музыку в Афганистане Ее прослушивание не приветствуется исламом, сказал представитель движения Забихулла Муджахид…

5 35 6 7603
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Вопрос: как бы Вы назвали следующее развитие событий? Вы, конечно, воскликнете: это же попытка иностранного вмешательства в выборы! То есть ровно то, в чем Москву обвиняют вот уже который год без каких бы то ни было доказательств…

5 69 6 14965 25.08
Блоги

Тихон Дзядко главный редактор телеканала «Дождь» (российские власти считают иноагентом)

Иноагентом может быть признан кто угодно Например, Владимир Соловьев: ведь он 1) цитирует других иноагентов 2) получает деньги от монетизации на YouTube, от иностранной компании Google…

5 41 6 9020 24.08
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Вкус свободы Украина жива и сейчас празднует своё тридцатилетие. Всё так же: в войне, в коррупции, в скандалах и расследованиях. Но в свободе. В свободе думать, говорить и поступать так, как считаешь нужным…

5 111 6 24399 24.08
Блоги

Алексей Навальный политик

Второй день рождения Благодаря вам все сложилось отлично, я выжил и попал в тюрьму! (Ха-ха-ха. Извините, не смог удержаться). Я получил второй шанс жить и принимать те решения, которые считаю правильными и честными…

5 135 6 30699 20.08

Популярное за неделю

Новости

фото: Петр Ковалев/ТАСС Биолог: Научная публикация об испытаниях «КовиВака» показывает безопасность и эффективность ей применения на животных Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» молекулярный биолог, научный журналист, автор телеграм-канала «Безвольные каменщики» Ирина Якутенко…

5 2 6 9729
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Тезис Андрея Волны: Навальному не дали самого основного лекарства, которое необходимо было ему дать. Без титрования атропином вылечить тяжелое отравление ФОС нельзя. Ему неизвестно такого случая…

5 61 6 70733 21.08
#слушать 49:38 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3513576
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Ахмад Масуд-младший, лидер афганского сопротивления, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 16 6 6983 24.08
Блоги

Сергей Пархоменко журналист

Я бы хотел поинтересоваться у мадам Захаровой: зачем она морочит нам голову? Где здесь, среди случаев, которые мадам Захарова в бешенстве тыкает нам в нос, — журналисты? Какая тут практика политического давления на медиа…

5 175 6 217299 23.08
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Афганистан, запрещённые/ «адекватные» талибы, распад СССР и удушение журналистики Афганистан, запрещённые/ «адекватные» талибы, распад СССР и удушение журналистики Режим захмелел от собственной удали, охамел и осмелился поднять руку уже и на профессиональную журналистику. Это то чего не хватало. Война с прессой — это могила любого режима, даже более прочного, чем злобный и истеричный, но шаткий путинизм…

5 31 6 85867 22.08
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9236638
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5006178

Сегодня в эфире