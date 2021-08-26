Неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в офис омбудсмена в Киеве

Неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание секретариата уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой. Об этом она написала в Facebook. По ее словам, никто из сотрудников и посетителей не пострадал. Злоумышленник задержан. У него при себе обнаружили другие взрывчатые вещества. В полиции сообщили, что из-за брошенных бутылок загорелись двери здания.

Задержанным оказался уроженец Киева 1970 года рождения. Возбуждено дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». По данным источников интернет-издания «Страна.ua», мужчина объяснил свой поступок тем, что он был потерпевшим по делу о краже и неоднократно писал обращения в госорганы, однако те ничего не сделали.