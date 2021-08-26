В результате теракта в аэропорту Кабула погибли четверо американских морских пехотинцев, трое ранены

Об этом написал в твиттере журналист издания Wall Street Journal со ссылкой на представителей властей США. Пентагон подтвердил гибель военных, не уточнив их количества.

Как заявил представитель талибов Забихулла Муджахид, всего в результате атаки погибли не менее 40 человек, еще 120 пострадали. По его словам, теракт произошел в зоне, ответственность за безопасность которой несут военные США. Он отметил, что «Талибан» решительно осуждает произошедшее и обещает привлечь виновных к ответственности.

«Талибан» – запрещенное в России террористическое движение.

