Z Архив новостей новости
5 2 6 438
20:32, 26 августа 2021

Шесть взрывов произошли на складе воинской части в Жамбылской области на юге Казахстана

По данным властей, 60 человек ранены и госпитализированы. В их числе 11 военных. Погибших нет. По данным Минобороны, на складе хранятся преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета. Ликвидация пожара продолжается. Проводится эвакуация более 700 жителей трех близлежащих сел. Все автодороги к месту происшествия временно перекрыты, приостановлено железнодорожное сообщение. Причины случившегося пока не установлены. Возбуждено уголовное дело.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

В Эстонии продолжают чествовать коллаборационистов и карателей Открыт памятник «лесным братьям» — сражавшимся против советской армии военизированным отрядам эстонских националистов и уголовников. В историю эти деятели вошли не как воины, а как обыкновенные душегубы, исподтишка расправлявшиеся с невинными гражданскими…

5 123 6 12493 23.08
Новости

Из России стали чаще уезжать специалисты с докторской степенью Число таких эмигрантов выросло за последнее время в пять раз…

5 48 6 5046
Новости

Государственное ТВ обвинило «Мемориал»* во включении нацистских преступников в список жертв сталинских репрессий Большой сюжет на эту тему был показан накануне вечером в эфире «России 24»...

5 54 6 8226
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Ставлю звездочку Когда страна ведет себя, как базарная торговка, то и дипломатия у нее такая же базарная. Ощущение состоит в том, что с террористами нам общий язык находить как-то проще, чем с приличными странами…

5 68 6 10668 17:58
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Снятие Льва Шлосберга с выборов — демонстрация презрения к российскому обществу Это еще один очевидный шаг в сторону презрения к российскому обществу, отказ миллионам образованных людей от возможности участвовать в политике…

5 52 6 9062 15:32
Блоги

Андрей Нечаев Политик, публицист, профессор

30 лет августовского путча ГКЧП В результате путча было сорвано подписание нового союзного договора, который давал шанс сохранить Союз, пусть и в более мягкой и усеченной (из 9 республик) форме…

5 32 6 5921 20.08
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Как я затравил Российскую Федерацию Я даже не написал ничего, ни на какую букву, про Марию Захарову… Только ВООБЩЕ. Про коллективных «наших» и их позорное, вполне на вторую букву алфавита, поведение в истории с талибами…

5 68 6 12517 18:57
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Не надо «использовать ОЗХО», надо честно работать Вместо очередного ухода от реальности, лучше бы Британия нашла в себе силы и привлекла к ответственности представителей соответствующих американских служб за невыполнение Конвенции о запрещении химического оружия в части, касающейся его уничтожения…

5 52 6 9629 20.08
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

ПВРВОТУ Для исправления ошибок, совершенных в национальной политике, надо было гармонизировать отношения между народами, а не заряжать катапульту очередным гигантским булыжником национального раздора, целясь по и без того затравленным гражданам…

5 89 6 17725 24.08
Блоги

Тихон Дзядко главный редактор телеканала «Дождь» (российские власти считают иноагентом)

Телеканал Дождь — российское СМИ Конечно, мы будем обжаловать это решение — как решение не соответствующее закону и здравому смыслу. И конечно же, мы продолжим работать как прежде…

5 128 6 26492 20.08
Блоги

Анастасия Сечина журналист

Совсем не смешно и очень страшно Для признания иноагентом достаточно двух условий: получение любых иностранных денег на любой проект; любое действие, которое рассматривается государством как политическая деятельность (включая критику органов власти, участие в акциях протеста, короче — всё, что угодно)…

5 44 6 9179 24.08
Новости

Талибы запретят музыку в Афганистане Ее прослушивание не приветствуется исламом, сказал представитель движения Забихулла Муджахид…

5 35 6 7603
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Вопрос: как бы Вы назвали следующее развитие событий? Вы, конечно, воскликнете: это же попытка иностранного вмешательства в выборы! То есть ровно то, в чем Москву обвиняют вот уже который год без каких бы то ни было доказательств…

5 69 6 14965 25.08
Блоги

Тихон Дзядко главный редактор телеканала «Дождь» (российские власти считают иноагентом)

Иноагентом может быть признан кто угодно Например, Владимир Соловьев: ведь он 1) цитирует других иноагентов 2) получает деньги от монетизации на YouTube, от иностранной компании Google…

5 41 6 9020 24.08
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Вкус свободы Украина жива и сейчас празднует своё тридцатилетие. Всё так же: в войне, в коррупции, в скандалах и расследованиях. Но в свободе. В свободе думать, говорить и поступать так, как считаешь нужным…

5 111 6 24399 24.08
Блоги

Алексей Навальный политик

Второй день рождения Благодаря вам все сложилось отлично, я выжил и попал в тюрьму! (Ха-ха-ха. Извините, не смог удержаться). Я получил второй шанс жить и принимать те решения, которые считаю правильными и честными…

5 135 6 30699 20.08

Популярное за неделю

Новости

фото: Петр Ковалев/ТАСС Биолог: Научная публикация об испытаниях «КовиВака» показывает безопасность и эффективность ей применения на животных Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» молекулярный биолог, научный журналист, автор телеграм-канала «Безвольные каменщики» Ирина Якутенко…

5 2 6 9729
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Тезис Андрея Волны: Навальному не дали самого основного лекарства, которое необходимо было ему дать. Без титрования атропином вылечить тяжелое отравление ФОС нельзя. Ему неизвестно такого случая…

5 61 6 70733 21.08
#слушать 49:38 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3513576
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Ахмад Масуд-младший, лидер афганского сопротивления, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 16 6 6983 24.08
Блоги

Сергей Пархоменко журналист

Я бы хотел поинтересоваться у мадам Захаровой: зачем она морочит нам голову? Где здесь, среди случаев, которые мадам Захарова в бешенстве тыкает нам в нос, — журналисты? Какая тут практика политического давления на медиа…

5 175 6 217299 23.08
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Афганистан, запрещённые/ «адекватные» талибы, распад СССР и удушение журналистики Афганистан, запрещённые/ «адекватные» талибы, распад СССР и удушение журналистики Режим захмелел от собственной удали, охамел и осмелился поднять руку уже и на профессиональную журналистику. Это то чего не хватало. Война с прессой — это могила любого режима, даже более прочного, чем злобный и истеричный, но шаткий путинизм…

5 31 6 85867 22.08
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9236638
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5006178

Сегодня в эфире