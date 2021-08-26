Шесть взрывов произошли на складе воинской части в Жамбылской области на юге Казахстана

По данным властей, 60 человек ранены и госпитализированы. В их числе 11 военных. Погибших нет. По данным Минобороны, на складе хранятся преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета. Ликвидация пожара продолжается. Проводится эвакуация более 700 жителей трех близлежащих сел. Все автодороги к месту происшествия временно перекрыты, приостановлено железнодорожное сообщение. Причины случившегося пока не установлены. Возбуждено уголовное дело.