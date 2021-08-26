Матч сборной России по футболу против Словакии может быть перенесен из Казани из-за проблем с газоном на «Ак Барс Арене». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. Там отметили, что приоритетным городом для переноса является Москва. Однако, на это необходимо получить разрешение от УЕФА и словацкой стороны. Окончательное решение будет принято в ближайшее время.

Матч Россия-Словакия в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года должен состояться 8 октября.

21 августа стало известно, что Российская премьер-лига вынесла предупреждения о состоянии газона на четырех стадионах. В частности, беспокойство вызвало состояние казанского. У него временно приостановлено действие сертификата. Арена может быть допущена к проведению матчей на основании положительного заключения комиссии РФС и РПЛ. Она должна пройти не позднее чем за 10 дней до мачта.